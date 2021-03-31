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أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 31 مارس في أسواق الإسماعيلية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:42 ص
أرشيفية
أرشيفية
هشام إسماعيل
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شهدت أسواق مواد البناء، في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، الموافق، 31 مارس 2021، استقرارًا في أسعار الأسمنت، حيث سجل سعر طن اسمنت المسلح 790 جنية، وسعر طن أسمنت النصر 750 جنية، وسعر طن أسمنت المهندس 740 جنية، وسعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنية، وسعر طن أسمنت الصخرة 725 جنية، وسعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنية، وسعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنية، وسعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنية، وسعر طن أسمنت سيناء 735 جنية، وسعر طن أسمنت السويس 770 جنية.

كما سجل سعر طن أسمنت حلوان 775 جنية، وسعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنية، وسعر طن اسمنت السويدي 795 جنية، وسعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنية، وسعر طن اسمنت المسله 725 جنية، وسعر طن أسمنت شركة العامرية 920 جنيه في الإسكندرية، وسعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 855 جنيه، وسعر طن أسمنت شركة المنيا 780 في القاهرة، وسعر طن أسمنت شركة المصرى 778 جنيه.

بينما سجل سعر الأسمنت الأبيض سيناء للأسمنت الأبيض 2500 جنية، وسعر طن سيناء للأسمنت الأبيض 2450 جنية، سعر طن رويال المنيا للأسمنت الأبيض 2380 جنية، سعر طن أسمنت حلوان المنيا 2420 جنيه.

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