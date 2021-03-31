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مطرب شهير يعلق على دخول ابنه مجال الغناء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:53 ص
بوابة الفجر
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علّق الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، على دخول ابنه إلى مجال الغناء، متحدثا عن الأصوات الجيدة.

وقال في تصريحات لبرنامج "إي تي" بالعربي له، إن دخول ابنه محمد إلى مجال الغناء، يحتاج إلى التوجيه.

وتابع عبد الله  أن ابنه "يحاول ويحتاج إلى مساعدة نفسه، ثم إحنا نساعده".

وأشار عبد الله إلى كثرة الأصوات الجيدة، أما عن ابنه فأضاف: "أنا بوجه وهو يختار طريقته، ودائما أبناء الفنانين المعروفين يتضرروا بسبب هذه النقطة".

ويعمل عبد المجيد عبد الله حاليا على ألبومه الجديد، بعد إطلاقه عددا من الأغنيات المنفردة.

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