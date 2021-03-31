مطرب شهير يعلق على دخول ابنه مجال الغناء





علّق الفنان السعودي، عبد المجيد عبد الله، على دخول ابنه إلى مجال الغناء، متحدثا عن الأصوات الجيدة.





وقال في تصريحات لبرنامج "إي تي" بالعربي له، إن دخول ابنه محمد إلى مجال الغناء، يحتاج إلى التوجيه.





وتابع عبد الله أن ابنه "يحاول ويحتاج إلى مساعدة نفسه، ثم إحنا نساعده".



