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أمطار متوسطة وخفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الأربعاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:50 ص
أرشيفية
أرشيفية
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).
- نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 11 والعظمى 19
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 18
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 العظمى 19
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 17
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 08 والعظمى 17
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 08 والعظمى 20
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 العظمى 19
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 14 والعظمى 19
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 19
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في السويس الصغرى 11 والعظمى 21
درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 20
درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 19
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 10 والعظمى 20
درجات الحرارة في نخل الصغرى 06 العظمى 20
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 16 والعظمى 23
درجات الحرارة في طابا الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 04 والعظمى 16
درجات الحرارة في الطور الصغرى 14 والعظمى 21
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 14 والعظمى 24
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 24
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 22
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 22
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 09 والعظمى 22
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 09 والعظمى 23
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 24
درجات الحرارة في قنا الصغرى 12 والعظمى 24
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 12 والعظمى 26
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 13 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 26
درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 12 والعظمى 25
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 16 والعظمى 27
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 27
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 17 والعظمى 25
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 25

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