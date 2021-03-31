Advertisements

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 31 مارس 2021.. "الحركة بركة"

الأربعاء 31/مارس/2021 - 07:56 ص
الأبراج - أرشيفية
الأبراج - أرشيفية
Advertisements
يوافق اليوم 31 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.

ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 31 مارس 2021.

برج الحمل: 
السّيارة لاتسير دون وقود فلاتنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، حافظ على شعرة من الحب والحزم بينك وبين موظفيك لتتجنّب التراخى منهم.

برج الثور: 
الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.

برج الجوزاء: 
عليك إستعمال الأسلوب التقليدى النّمطى فى إدارة عملك دون اللجوء للأساليب المُختصرة أو الفهلوة والتى قد تكون سببًا فى إضاعة تفاصيل مهمّة.

برج السّرطان: 
لا تكن حسّاسًا زيادةً عن اللازم،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.

برج الأسد: 
قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئًا آخر تمامًا،كًن أكثر وضوحًا ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سوء الفهم.

برج العذراء: 
الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.

برج الميزان: 
أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يرفض مساعدتك، إذًا هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.

برج العقرب: 
الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال كبيرة أو تحتاج لمجهود مرتفع.

برج القوس: 
قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة، تكفيك راحة البال.

برج الجدى: 
عليك الموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.

برج الدّلو: 
ربّما تمكنت من تقديم مُساعدة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.

برج الحُوت: 
إحاطة شئونك الماليّة بالكتمان والسّريّة سبب رئيسى لإنقاذك من خسائر ومن عيون المنافسين والحسودين وصيّادى الثروات، بمشيئة الله تَعَالى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حظك اليوم توقعات الأبراج بوابة الفجر الفجر الأبراج

أخبار تهمك

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ أقل من ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 7 ساعات

وصية طبيب بني سويف المتوفى بعد أيام من زفافه: "خدوا بالكم من الغلابة" (صور)

منذ ساعة و نصف

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 16 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 9 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو يفتح النار على الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 3 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 13 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ حوالي 23 ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

الطالع الفلكى الأربِعَاء 4/7/2018..فَاكِهَة مُحَرّمَة!

الطالع الفلكي الأربِعَاء 1/8/2018..مَطَبّات آبْ!

الطالع الفلكى الخَمِيس 30/8/2018..بِدَايَة فِرِيشْ!

الطالع الفلكى الإثنين 19/11/2018..بَاقَة وَرْد!

الطالع الفلكى الخَمِيس 7/2/2019..قَوَانِين المُجْتَمَعَ!

حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 7 مارس 2021.. "مشاكلك في طريقها للحل"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:05 ص

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

07:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان