حظك اليوم.. توقعات الأبراج اليوم 31 مارس 2021.. "الحركة بركة"

يوافق اليوم 31 مارس 2021، ميلادية، وهذا اليوم تحمل الأبراج العديد من المفاجآت السارة والأمور الجيدة إلى أصحابها، أما بعض الأبراج الأخرى فقد تحتاج إلى الحفاظ على ثباتها حتى يمر هذا اليوم.





ونستعرض لكم في السطور التالية توقعات الأبراج اليوم 31 مارس 2021.





برج الحمل:

السّيارة لاتسير دون وقود فلاتنْسَ وجبة الإفطار لتمدّك بالطاقة، حافظ على شعرة من الحب والحزم بينك وبين موظفيك لتتجنّب التراخى منهم.





برج الثور:

الحركة بركة، مثل شائع يفيد أن المكوث فى مكانٍ واحد دون جدوى لن يفيد، هذا يعنى البحث عن فرصة لوظيفة إضافيّة لقروش زيادة بالحلال.





برج الجوزاء:

عليك إستعمال الأسلوب التقليدى النّمطى فى إدارة عملك دون اللجوء للأساليب المُختصرة أو الفهلوة والتى قد تكون سببًا فى إضاعة تفاصيل مهمّة.





برج السّرطان:

لا تكن حسّاسًا زيادةً عن اللازم،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج الأسد:

قد تفترض أن الآخَر يفهم قصدك بينما يفهم شيئًا آخر تمامًا،كًن أكثر وضوحًا ووضّح عباراتك بعناية شديدة لتلافى سوء الفهم.





برج العذراء:

الترتيب والنظام والرّوتين والأولويّات مفردات عليك تبنّيها اليوم إن كنت ترغب فى إنهاء واجبات متراكمة، قم بأداء الأهم فالمهم حسب الأهميّة.





برج الميزان:

أحد الأقارب أو الأصدقاء قد يرفض مساعدتك، إذًا هى فرصة لشحذ همّتك ومعرفة معدن الناس وقت الشدّة وهذا فى حدّ ذاته مكسب.





برج العقرب:

الحظ حليفك وأعند الأقفال ينفتح أمامك بمجرد لمسه بمشيئة الله تَعَالى، وظّف موجة الحظّ فى إنهاء أعمال كبيرة أو تحتاج لمجهود مرتفع.





برج القوس:

قد تقوم بالتضحية بوقتك أو راحتك لحل مشكلة شخص آخر، قد لاتجد التقدير الكافى أو كلمة شكر بعد أداء الخدمة، تكفيك راحة البال.





برج الجدى:

عليك الموازنة بين الكرم والحرص، العقل والقلب، موازنة فى علاقتك بين الوالدة والزوجة، لا تسمح لكفّة بالشطط على حساب كفّة أخرى.





برج الدّلو:

ربّما تمكنت من تقديم مُساعدة لأحد معارفك فى أمسّ الحاجة لها بأقل جهد مبذول من جهتك، النّاس لبعضها.





برج الحُوت: