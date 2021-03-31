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تعرف على حالة الطقس اليوم الأربعاء31-3-2021 بمحافظة البحر الأحمر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:30 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تشهد محافظة البحر الأحمر اليوم الأربعاء، حالة من انخفاض درجات الحرارة حيث تميل درجات الحرارة إلى جو دافئ نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

ومن جانبها أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 31 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- - طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- - طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على كافة الأنحاء.
الظواهر الجوية:
- أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (60% تقريبًا).
- - أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة (40% تقريبًا).
- فرص أمطار خفيفة مساءً على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة (20%).
- - نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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