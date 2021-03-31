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د.حماد عبدالله يكتب: كلنا بنحب مصر ولكن كلِ بطريقته !!

الأربعاء 31/مارس/2021 - 08:45 ص
بوابة الفجر
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نعم كلنا بنحب مصر كل المصريون يحبون بلدهم هذا لا أشك فيه إطلاقاً ولكن!!
"الكل فيما يعشقون مذاهب" !! كل واحد يحب من زاويته ومن رؤيته الذاتية وكل واحد بيحب مصر بطريقته فيه ناس بتحب مصر عشان " بتنهبها "دون حساب ودون رقيب وناس بتحب مصر عشان الفوضى عارمه والمرور لايعاقب المخالفين سواء كان المخالفين متسابقين بسياراتهم "اللى إشتراها بابا أوماما ) فى وسط شوارع القاهره والتسبب فى مصائب (بالويبة)ودون حساب وطبعاً إذا مات أحد أو اصيب (المارة) تكون الكلمة المعهودة والمحبوبة شعبياً معلش أصلهم( عيال ) بكرة يتعلموا وينضجوا !!ونسمع عن أن أحدهم طالب طب والاخر طالب هندسة يعنى عباقرة ماشاء الله وهم بيموتوا فى مصر- طبعا لازم يموتوا فى مصر!!
وعلى هذا النمط نجد أن السماسره والمرتشين من فوضى الاداره المحليه أو غيرها متمتعين بحب مصر ونجد الحب يترجم الى سيارات فارهة فى الشوارع ، وفيلات جميلة فى الساحل الشمالى أو فى السخنة أو فى المجتمعات السكنيه الجديده والرائعه( كومباوندز !!) 

كما أن النمط فى الاستثمار ورجال الاعمال متمتعين بحب مصر منهم أعضاء فى مجالس نيابية ورؤساء لجانوأصحاب صحف خاصة ومحطات فضائيهووصلوا بحب البلد إلى أن 





يتملكوا هواء الوطن وأراضيه وبحاره وإحتموا بالقوانين المشجعة للإستثمار بغية التشغيلوهذا شييء"محمود" جداً وأشجعه وأتفق معه100% إلا أن حبهم لوطنهم وحبهم لمصر ينحصر فى التنمية- وذلك لا يمنع من بناء قلاع لهم وإنشاء روؤس كبارى فى الضفة الشمالية من البحر المتوسط فى عواصم وضواحى الإتحاد الأوروبى وفى الولايات المتحدة الأمريكية فالحب للبلد ولمصر حب غير مضمون الاستمرار فى تبادله مع الوطن !! وهناك نمط من الحب لمصر هو أنه لا مفر من الحب فهذه أرضى وهذه سمائى وهذا هوائى وهنا بيتى وهنا مقبرتى فلا شيىء قريب إلى قلبى إلا مصر الحبيبة !!

باحبك يا مصر يا أغلى إسم فى الوجود يا مصر مصر الغالية مصر أم الدنيا على باب مصر تدق الأكف مصر العروبة ومصر الحرة ومصر المستقلة ومصر الكرامة والأرض والعرض كما قالها الرئيس "السيسى" فى بداية تولى المسئولية ،مصر فى دم كل مصرى وكلنا بنحب مصر بس كل واحد بطريقته 


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