قتلى وجرحى بانفجار قنبلة في العاصمة السورية دمشق

أصدرت وزارة الداخلية السورية، بيانًا اليوم الأربعاء، أعلنت فيه عن مقتل شخص وإصابة 7 آخرين بانفجار قنبلة في منطقة ركن الدين، شمال العاصمة دمشق.

وقالت الداخلية السورية، إن "قنبلة كانت بحوزة المدعو قصي عيسى انفجرت أثناء تواجده في الشارع بمحلة ركن الدين في دمشق، ما أدى إلى وفاة حاملها وإصابة 7 أشخاص كانوا متواجدين بالقرب منه".

وأضافت الداخلية السورية، أن دوريات قسم ركن الدين حضرت إلى المكان، وتم إسعاف المصابين، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.