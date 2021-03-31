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إسرائيل للاتحاد الأوروبي: لن نسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية بالقدس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:02 ص
نتنياهو
نتنياهو
وكالات
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أبلغت إسرائيل، اليومالأربعاء، الاتحاد الأوروبي أنها لن تسمح بدخول مراقبين للإشراف على الانتخابات الفلسطينية بالقدس بسبب قيود كورونا، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

تعهدت القوى الفلسطينية، في اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة، بالالتزام بنتائج الانتخابات التشريعية الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

 

كما تعهدت القوى الفلسطينية، بالالتزام التام بالقانون المحدد لسقف تمويل الحملة الانتخابية التي تقررها لجنة الانتخابات، متعهدة بتشكيل لجمة وطنية لمتابعة الالتزام بأحكام ميثاق الشرف الذي تم توقيعه بالحوار الوطني بالقاهرة.

 

انتهى اليوم الأول للحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة بالقطائع الفلسطينية على ميثاق شرف تؤكد فيه حرصها على سير العملية الانتخابية بكل مراحلها بشفافية ونزاهة.

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الحوار الفلسطينى الانتخابات الفلسطينية الاتحاد الأوروبي إسرائيل

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