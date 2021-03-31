سماع دوي إطلاق نار كثيف بالقرب من مقر الرئاسة في النيجر

أفادت وكالة رويترز، بأنه سُمع دوي إطلاق نار كثيف قرب رئاسة النيجر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، قبل يومين من أداء الرئيس المنتخب محمد بازوم اليمين.





بدأ إطلاق نار كثيف حوالي الساعة 3 صباحًا بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت جرينتش) واستمر حوالي 30 دقيقة. ولم يتسن الحصول على تعليق من حكومة النيجر.





وتزايدت الهجمات التي يشنها متشددون إسلاميون والتوترات السياسية في البلاد بعد فوز بازوم في انتخابات الإعادة الرئاسية في فبراير. ورفض الرئيس السابق محمد عثمان عثمان، الذي خسر في جولة الإعادة، النتائج وقال إن هناك تزويرًا.





وعلي صعيد آخر، في وقت سابق، فجر انتحاريان نفسيهما خارج كنيسة كاثوليكية في مدينة ماكاسار الإندونيسية، الأحد، مما أسفر عن إصابة 14 شخصا، حسبما ذكرت الشرطة الوطنية في البلاد. وقالت الشرطة إن المصلين كانوا داخل الكنيسة في جزيرة سولاويزي وقت الانفجار، بينما كان القداس على وشك الانتهاء.





وقالت الشرطة المحلية في وقت سابق إن الانتحاري تصرف بمفرده. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية أرغو يوونو إن السلطات تبحث في الشبكات المتطرفة التي جاء منها المفجرون وما إذا كان الهجوم مرتبطا بالاعتقالات الأخيرة لمسلحين مشتبه بهم.





في يناير، داهمت وحدة لمكافحة الإرهاب مخبأ للمتشددين في ماكاسار وقتلت رجلين تشتبه الشرطة في تورطهما في تفجيرين مزدوجين في كنيسة فلبينية في عام 2019 أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصًا. وقال البابا ويلهيموس تولاك، وهو قس في الكنيسة، لوسائل إعلام إندونيسية إن مفجرًا مشتبهًا به حاول دخول أرض الكنيسة على دراجة نارية، لكن حارس الأمن أوقفه.



