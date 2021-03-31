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عمدة باريس يدعو إلى إغلاق المدارس لكبح انتشار كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:13 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت عمدة باريس آن هيدالجو، اليوم الأربعاء، إنه يجب إغلاق المدارس لكبح انتشار فيروس COVID-19، تمهيدا للإجراءات التقييدية الجديدة المحتملة التي ستعلن عنها الحكومة في وقت لاحق من اليوم. وقالت هيدالغو لقناة BFM TV: "أعتقد أنه يجب إغلاق المدارس".

وفي وقت سابق، قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مي، الاثنين، إن "جميع الخيارات مطروحة" لحماية صحة الشعب الفرنسي وسط موجة ثالثة من جائحة فيروس كورونا. وأضاف لو مير، متحدثًا إلى إذاعة فرانس إنفو، أنه طالما أن فرنسا يمكنها تجنب اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لتقييد فيروس كورونا، فينبغي لها أن تفعل ذلك.

وعلي صعيد آخر، أبلغت الهند، اليوم الاثنين، عن أسوأ زيادة في يوم واحد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) منذ أكتوبر، ليرتفع العدد إلى أكثر من 12 مليونا للمرة الأولى على الإطلاق.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم الإبلاغ عن إجمالي 68،020 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال الـ 24 ساعة الماضية. وبحسب حصيلة لرويترز، يعد هذا أعلى ارتفاع يومي منذ 11 أكتوبر.

وكان إجمالي عدد القضايا في الهند البالغ 12.04 مليون - وهو الأكبر في العالم خارج الولايات المتحدة والبرازيل - ينخفض بشكل مطرد منذ ذروته في أواخر سبتمبر، لكن تسببت زيادة التجمعات العامة والسفر في طفرة في وقت لم يحصل فيه غالبية الهنود علي تطعيم.

وأبلغت الهند عن ارتفاع في الحالات - فوق علامة 60.000 - لمدة ثلاثة أيام متتالية، على الرغم من أن ارتفاع يوم الاثنين كان لا يزال أقل من ذروة سبتمبر التي بلغت أكثر من 90.000 حالة يوميًا.

ارتفع عدد الوفيات اليومية بمقدار 291 اليوم الاثنين، وتسبب الفيروس حتى الآن في مقتل 161843 شخصًا في البلاد. وتدرس ولاية ماهاراشترا، الأكثر تضررًا في الهند، في فرض إغلاق صارم هذا الأسبوع وشددت بالفعل قيود السفر وفرضت حظر التجول الليلي في محاولة للحد من حالات العدوى المتزايدة.

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كورونا فرنسا المدارس إغلاق صارم

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