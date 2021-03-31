موعد مباراة فرنسا ضد البوسنة والهرسك في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر

يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره البوسنة والهرسك، اليوم الأربعاء 31 مارس في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم في قطر 2022.





وستقام المباراة بين فرنسا والبوسنة والهرسك في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.





وقد حقق منتخب فرنسا الفوز في الجولة الماضية على حساب كازاخستان بنتيجة هدفين مقابل لا شيء، بينما تعادل منتخب البوسنة والهرسك مع فنلندا بنتيجة هدف لكل فريق.