هوركاتش يتأهل إلى ربع النهائي على حساب راونيتش في بطولة ميامي





واصل البولندي هوبرت هوركاتش، المصنف الـ37 عالمياً، نتائجه القوية في بطولة ميامي المفتوحة لتنس الأساتذة، ذات الـ1000 نقطة، بتأهله لدور الثمانية بالإطاحة بالكندي المخضرم ميلوش راونيتش بمجموعتين لواحدة بعد أن كان متأخراً بمجموعة، في الدور الرابع.





ورغم أن صاحب الـ24 عاماً خسر المجموعة الأولى بنتيجة 4-6، إلا أنه استطاع قلب الطاولة، وحسم المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة 6-3 و7-6(7-4) بعد مباراة استمرت ساعتين و20 دقيقة.





وواصل اللاعب الشاب نتائجه القوية في البطولة، بعد أن فاجئ الكندي دينيس شابوفالوف، المصنف الـ11 عالمياً، وأطاح به خارج البطولة بالفوز بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-3 و7-6(8-6).





وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتأهل فيها هوركاتش لدور الثمانية في ميامي، والثانية له في بطولات الماسترز بعد بطولة إنديان ويلز قبل عامين، عندما خرج على يد النجم السويسري روجر فيدرير بمجموعتين دون رد.





وسينتظر هوركاتش في الدور المقبل ومن أجل إنجاز غير مسبوق في مسيرته في بطولات الأساتذة، المتأهل من مواجهة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف الخامس عالمياً، والإيطالي لورينز سونيجو.