وفاق سطيف يخطف صدارة الدوري الجزائري بعد فوزه على جمعية أمل برباعية

تصدر نادي وفاق سطيف صدارة الدوري الجزائري لكرة القدم بعد فوزه على فريق جمعية أمل عين مليلة بنتيجة 4 / صفر أمس الثلاثاء.





ورفع وفاق سطيف رصيده إلى 36 نقطة ليتقدم بثلاث نقاط عن شريكه السابق شبيبة الساورة، بينما توقف رصيد جمعية أمل عين مليلة عند 31 نقطة في المركز الخامس.





سجل أكرم جحنيط، من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة، ومحمد الأمين عمورة، في الدقيقتين 16 والأخيرة من الشوط الأول، وياسر برباش، في الدقيقة 73، أهداف وفاق سطيف.





وفي مباراة أخرى مؤجلة عن نفس الجولة، فاز شبيبة القبائل على ضيفه سريع غليزان بهدف وحيد سجله مليك رايح في الدقيقة 18، ليرفع الفريق الأول رصيده إلى 31 نقطة، بينما تجمد رصيد الثاني عند 24 نقطة في المركز الـ11.





من جهته، استعاد مولودية الجزائر نغمة الانتصارات بعد سبعة تعادلات متتالية بتغلبه على ضيفه جمعية أولمبي الشلف 2/ صفر. في مباراة مؤجلة عن المرحلة الثالثة عشرة.





سجل سامي فريوي، وعبد النور بلخير، من ركلة جزاء هدفي مولودية الجزائر في الدقيقتين الثالثة و30 على الترتيب.





والفوز هو الأول لمولودية الجزائر منذ تخطيه مضيفه وفاق سطيف بهدف دون رد في الجولة الثامنة يوم 16 يناير الماضي.





ورفع مولودية الجزائر الذي يستعد لمواجهة حاسمة أمام الزمالك المصري السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا، رصيده إلى 25 نقطة، فيما توقف رصيد جمعية أولمبي الشلف عند 20 نقطة.