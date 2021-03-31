Advertisements

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 31-3-2021، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

كما تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ويكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

أخبار تهمك

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 36 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ ساعة و نصف

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان