تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اليوم الأربعاء 31-3-2021، طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.





كما تشهد البلاد نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.





ويكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء تسجل القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.



