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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:24 ص
تكافل وكرامة 2021
تكافل وكرامة 2021
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رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

الاستعلام معاش تكافل وكرامة 2021 مع اقتراب ابتداء شهر أبريل عادت من جديد تزداد عملية البحث عبر محرك البحث عن معاش تكافل وكرامة  الذي يتم صرفة لأعداد كبيرة من المواطنين التي تم الموافقة عليهم لصرف هذا الدعم من قبل وزارة التضامن الإجتماعي.

معاش تكافل وكرامة
من أهم أنظمة الدعم التي تقوم بصرفها الحكومة المصرية لمحدودي الدخل من المطلقات والأرامل، أو اي أحد من محدودي الدخل الغير حاصلين على أي معاش أخر، وكلفت الحكومة به وزارة التضامن الإجتماعي بتوالي الأمر، وبالفعل قامت بفتح باب التقديم وبدأ في الصرف، ولأن هذا الأمر محل بحث دائما وتسأؤلات قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني يتمكن من خلاله المواطن الإستعلام عن كل ما يريده دون الحاجة للذهاب لمكاتب الوزارة المنتشرة في كافة المحافظات وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يمنع التجمعات.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021
- الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الإجتماعي (اضغط هنا).
- اختيار معاش تكافل وكرامة.
- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بشكل صحيح.
- كتابة اسم المستفيد رباعيا.
- واخيرا الضغط على استعلام.

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي

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وزارة التضامن الاجتماعي معاش تكافل وكرامة 2021 تكافل وكرامة 2021

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