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سباق فورمولا وان البحريني يسجل 12 إصابة بفيروس كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:28 ص
بوابة الفجر
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كشف مسئولو سباقات سيارات فورمولا-1 اليوم الثلاثاء عن وجود 12 حالة اصابة بفيروس كورونا خلال سباق الجائزة الكبرى البحريني الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.ايه.ميديا" أنه تم إجراء أكثر من 8000 اختبار على مدار سبعة أيام استعدادا للسباق الافتتاحي للموسم.

وذكر بيان :" بإمكان الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا-1 التأكيد اليوم أنه تم إجراء 8150 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا على السائقين والفرق والموظفين خلال سباق الجائزة الكبرى البحريني، الذي أقيم خلال الفترة من 22 مارس وحتى 28 من ذات الشهر".

وأضاف :"من هذه الاختبارات، ثبتت إصابة 12 شخصا. يقدم الاتحاد الدولي للسيارات وفورمولا-1 هذه المعلومات المجمعة من كل سباق جائزة كبرى لأغراض النزاهة والشفافية في كل منافسة".

وأكد فريق أستون مارتن وجود حالتين مصابتين بفيروس كورونا في البحرين، بينما ثبتت إصابة أحد أعضاء طاقم البث المتنقل التابعة لقناة "شانيل 4" خلال الفحص الإجباري فور وصولهم لمملكة البحرين.

ويأمل مسؤولو فورمولا-1 تنظيم عدد سباقات قياسي بإقامة 23 سباقا هذا العام، حيث يقام السباق المقبل في إيمولا يوم 18 أبريل المقبل.

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