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استعداد مسؤولون من أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية لنقاش تصرفات كوريا الشمالية

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قال بيان للبيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان سيلتقي مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي يوم الجمعة ويناقش قضايا من بينها الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

فقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين مشتبه بهما في البحر بالقرب من اليابان الأسبوع الماضي، مما يؤكد تقدمًا مطردًا في برنامج الأسلحة ويزيد الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة في الوقت الذي تراجع فيه سياسة كوريا الشمالية.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن سوليفان سيلتقي بالأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني شيغيرو كيتامورا ومستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي سوه هون في الأكاديمية البحرية الأمريكية في أنابوليس.

وفي وقت سابق، وصفت كوريا الشمالية رئيس جارتها الجنوبية بأنه "ببغاء ربته أمريكا"، امس الثلاثاء، مستأنفة الخطاب الساخر لعلامتها التجارية ضد منافسيها وسط تجدد العداوات في شبه الجزيرة الكورية.

أصدرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أحدث خطاب شفهي بعد أن انتقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الأسبوع الماضي. وقالت إن تعليقات مون "غير المنطقية والوقحة" تعكس الموقف الأمريكي. وقال كيم يو جونغ في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية "بالكاد يمكننا قمع الدهشة من وقاحته..لا يمكنه أن يشعر بالأسف لأن أمريكا قامت بتربيته كببغاء ".

وقد أعربت وزارة التوحيد في سيول عن "أسفها الشديد" إزاء بيانها، قائلة إنه يجب أن تلتزم الكوريتين "بقواعد الحد الأدنى من الآداب تحت أي ظرف من الظروف".

استمتعت كيم يو جونغ ذات مرة بصورة "رسول السلام" في كوريا الجنوبية بعد أن زارت سيول ونقلت دعوة شقيقها إلى مون لزيارة بيونغ يانغ في أوائل عام 2018. ولكن منذ أن توترت العلاقات مرة أخرى لاحقًا، أخذت زمام المبادرة في الخطاب المناهض لسيول.

أدانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ودول أخرى كوريا الشمالية بسبب إطلاقها صاروخين باليستيين في البحر، في أول اختبار من نوعه للأسلحة منذ عام. جادلت كوريا الشمالية بأن لديها حقوقًا سيادية لإجراء مثل هذه الاختبارات على الأسلحة للتعامل مع التهديدات العسكرية الأمريكية. لكن تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي الصواريخ الباليستية والتجارب النووية التي تجريها كوريا الشمالية والتي يقولون إنها تشكل تهديدًا للسلام الدولي.

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كوريا الشمالية كوريا الجنوبية اليابان الصواريخ

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