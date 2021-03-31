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حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-3-2021 في الإمارات

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 في الإمارات؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في الإمارات 
 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأربعاء، صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية غربية- شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، وذكر المركز، في نشرته اليومية، أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 15:06 والثاني عند الساعة 03:06 والجزر الأول عند الساعة 08:46 والثاني عند الساعة 20:49.

ولفت إلى أن الموج في بحر عمان سيكون خفيفاً، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والثاني عند الساعة 23:31 والجزر الأول عند الساعة 17:39 والثاني عند الساعة 06:05.

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