مخازن وورش.. قنابل موقوتة تهدد بنسف المنازل بشارع السلام والكهف بالغردقة (صور)

كثيرًا ما أستيقظ المجتمع على مصيبة مروعة

تودي بحياة مواطنين، وتدمر مصالح آخرين، بسبب عدم الاهتمام باتباع والإلتزام بالإجراءات السلامة الصناعية المنصوص عليها في القانون.



وبسبب عدم الإلتزام بتلك الإجراءات سالفة الذكر، يستيقظ المجتمع، بين الحين والآخر إلى مصيبة تعتصر لها القلوب وتدمع لها الأعين، لما تفقده من عزيز لنا من إنهيار عمارة سكنية بسبب مصنع أو حريق في مخزن.....والخ.





وخلال الأيام الماضية، عاش الكثيرون من المجتمع المصرى بل وكل المصريون الشرفاء تحت ضغط حالة من الرعب والضغط النفسي، بسبب إنهيار عمارة جسر السويس الذى راح ضحيته عدد من المواطنين، بسبب جشع أصحاب العقارات، وقلت ضمير صاحب مصنع تحت بير السلم، وانكسرت فرحة عروسان في تلك الحادث الأليم راحت فرحتهم تحت الأنقاض، رغم قيام الأجهزة الأمنية بتشميع المصنع قبل إنهيار العقار بأيام قليلة، ولكن ضرب بجميع القرارات عرض الحائط، ليحصد أرواح المواطنين الأبرياء.









ورش شارع الكهف والسلام قنابل موقوتة أسفل العقارات السكنية









هذه الكارثة مرشحة أن تتكرر، هنأ فى مدينة الغردقة خاصةً في شارع الكهف والسلام وسط المدينة الذى يكتظ بكم كبير من الورش المختلفة تحت أسفل العقارات وأيضا المخازن المختلفة، وفى أماكن أخرى بسبب إنشاء مشروعات عالية المخاطر، داخل الكتل السكنية وأسفل العمارات، دون أدنى مراعاة لاشتراطات الأمان والسلامة الصناعية، على الرغم من تنظيم القانون لهذا النوع من الأنشطة الصناعية والتجارية، وأيضا اتجاه الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإنشاء مناطق صناعية خارج القتلة السكنية.





وناشد أهالى مدينة الغردقة، المسؤولين بالبحر الأحمر، مرارا وتكرارا بسرعة نقل وتقنين أوضاع الورش المختلفة في شوارع المدينة، لما تشكلة من خطورة داهمه على العقارات التى تكتظ بالسكان، حتى لأ تتكرر مأساة جسر السويس والطريق الدائري بالقاهرة.









أهالى الغردقة على المسؤولين سرعة التحرك حتى لأ تتكرر مأساة جسر السويس والدائرى











قال محمد على، أحد مواطنى مدينة الغردقة وتحديدًا شارع السلام، على الأجهزة التنفيذية بمدينة الغردقة، سرعة التحرك في نقل جميع الورش بشارع السلام والكهف بل بجميع مناطق وشوارع المدينة، لما تمثلة بخطورة على سكان تلك المناطق.



واضاف محمد، هذه الورش كنا نطالب قبل ذلك بنقلها بسبب الازعاج وخلافة، ولكن اليوم نطالب بسرعة التحرك لإخلاء تلك الورش لما تسببه من خطورة داهمة على المواطنين وصلاحية المنشآت السكنية، موضحًا أن تلك الورش شهدت العديد من الكوارث، منها اشتعال النيران في أحد السيارات أثناء الصيانة بشارع السلام وغيرها من الكوارث.





وقال أحمد محمود، أحد سكان شارع الكهف بمدينة الغردقة، لابد من سرعة تحرك المسؤولين بضرورة وجود حلول سريعة لنقل تلك القنابل الموقوتة أسفل العقارات السكنية، حتى لأ نستيقظ على كارثة.



واضاف محمود أن هناك مدينة الحرفيين تم إنشائها منذ فترة وذلك لنقل تلك الورش ولكن لم يحدث جديدًا، فى هذا الأمر وجميع الورش متواجدة بخطورتها وسط الكتلة السكنية.









أصحاب الورش محلات الحرفيين تكلفتها عالية ونطالب بالتقسيط







من جانبه قال عبد الوهاب أبو شتيه، أحد اصحاب المحال الحرفية داخل مدينة الغردقة، أن أسعار هيئة الأوقاف مرتفعة، مؤكدا أن سعر المحل بالكاش يصل الي 300 ألف جنيه تقريبا، ومساحته 45 متر، وبالتقسيط علي دفعتين.



واضاف عبد الوهاب، آخر ما توصلنا اليه، أن المحافظة عقدت بروتوكول مع أحد البنوك لتمويل المحال وتقسيطها على قيمة متناقصة 5% بحيث يصل سعر المحل الي 350 الف وهذا العرض مقبول، وأن في تلك الأيام لا يوجد دخل من المحال يعطي دفع مبالغ في المقدم بسبب ما تمر به البلاد من جائحة كورونا.





وأكد العديد من أصحاب الورش، أنه لأ جديد ولا إهتمام فى تنفيذ أى من المقترحات التي تم طرحها للتسهيل علينا، في سداد قيمة المنشأة في مدينة الحرفيين، وطالب أصحاب الورش فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ودولة رئيس الوزراء، ومحافظ البحر الأحمر، بضرورة التدخل لحل تلك الأزمة.







وخلال الفترة الماضية، عدّل مجلس النواب نص المادة 33 من مشروع قانون المحال العامة، المقدم من الحكومة، والتى تتعلق بعقوبة فتح محل دون ترخيص، حيث نصت المادة بعد تعديلها على "يعاقب كل من فتح محلا دون ترخيص، بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تتجاوز سنة، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من فتح محلا تجاريا خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون، دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.







وعلى الرغم من ذلك يتقاعس معظم ممارسي الأنشطة التجارية والصناعية، بعضهم يستغلون معرفتهم بالمسؤولين عن مراقبة هذه الأنشطة للتفويت، وإخفاء المخالفات، والبعض الآخر يستغل عدم مراقبة ومتابعة الوحدات المحلية في المدن، وهو ما يمكنهم من فتح هذه المشروعات الخطيرة أسفل العقارات السكنية.



