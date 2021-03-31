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حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-3-2021 في البحرين

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:26 ص
بوابة الفجر
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 في البحرين؛ وفقًا لما أعلنته إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات

حالة الطقس في البحرين 

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، في مملكة البحرين سيكون معتدلاً بوجه عام.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 32 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 20%.

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