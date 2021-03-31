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حالة الطقس اليوم الأربعاء 31-3-2021 في الكويت
الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:26 ص
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كثير منا يبحث عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الأربعاء الموافق 31-3-2021 في الكويت؛ وفقًا لما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.
حالة الطقس في الكويت
أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن الطقس ليلًا مائل للبروده والرياح متقلبة الإتجاه خفيفة السرعة 06 - 22 كم/ساعة، ونهارًا مائل للحرارة والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
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