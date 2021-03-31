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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:29 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر
سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 850 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 744 جنيه
سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 638 جنيه
سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 5945 جنيه
سعر أوقية الذهب عيار 24 تسجل 26350 جنيه
سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل 850 ألف جنيه
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