



حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.





أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر





سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 850 جنيه