Advertisements

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:29 ص
بوابة الفجر
Advertisements

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 31-3-2021 في مصر 

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 850 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل 744 جنيه

سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 638 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم يسجل 5945 جنيه

سعر أوقية الذهب عيار 24 تسجل 26350 جنيه

سعر كيلو الذهب عيار 24 يسجل 850 ألف جنيه

أخبار تهمك

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ ساعة و نصف

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 5 ساعات

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 9 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

عودة الأمطار.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم

منذ ساعة و نصف

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من رئيس الوزراء بشأن الإجراءات الاحترازية في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 18 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 11 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان