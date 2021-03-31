بارتي تعزز صدارتها بعد بلوغ نصف نهائي ميامي للتنس

مضت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة رقم 1 عالمياً، خطوة جديدة لإعادة تعزيز صدارتها في التصنيف العالمي، بعدما بلغت نصف نهائي بطولة ميامي المفتوحة للتنس بالفوز علىى البيلاروسية آرينا سابالينكا بواقع 6-4 و6-7 (5-7) و6-3.









وأكدت بارتي، التي فازت بالفعل هذا العام ببطولة ملبورن، تألقها أمام سابالينكا، المصنفة رقم 8 عالمياً، التي بالإضافة إلى إخفاقها في اللحظات الحاسمة من المباراة، عانت من مشكلات جسدية.









وستواجه الأسترالية في الدور المقبل من البطولة ذات الألف نقطة الفائزة في المباراة بين اللاتفية أناستاسيا سيفاستوفا والأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة رقم 5 عالمياً.