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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2021 وموعد السداد عبر الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:29 ص
التليفون الارضي
التليفون الارضي
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الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2021 وموعد السداد عبر الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

تستعد الشركه المصريه للاتصالات في مصر الاصدار فاتوره التليفون الارضي من شهر يناير حتى شهر مارس الحالى وذلك عبر الموقع الالكتروني للشركه المصريه للاتصالات وسوف تصدر الفاتوره يوم 15 ابريل 2001 و 20 و سوف يكون هناك اشهر لسه ما حيث يمكن يمكن من خلاله ان يتم سداد فاتوره التليفون الارضي جميع المشتركين في الخدمه دون ان يقوم بدفع غرامه وسوف يتم تحويل الخط الى نظام الاستقبال بعد شهر من عدم دفع الفاتوره هو في حاله استمرار عدم دفع الفاتوره سوف يتم قطع الحراره و غرامه على المتاخرين.

موعد سداد فاتورة التليفون
- يوم 15 ابريل 2021 موعد اصدار فاتوره التليفون الارضي شهر ابريل
- يوم 14 مايو 2021 انتهاء فتره السماح لسداد فاتوره التليفون الارضي بدون غرامه
- يوم 15 مايو 2021 موعد تحويل التليفون الارضي لاستقبال المكالمات فقط
- 14 يونيو 2021 انتهاء فتره السماح سداد فاتوره تليفون الخرافات التي تستقبل
- يوم 15 يونيو رفع الخط من الخدمه وقطع الحراره و فرض غرامه على المتاخرين في سداد فاتوره التليفون

رابط الاستعلام عن فاتوره التليفون الارضي
يمكن للمشتركين في خدمه التليفون الارضي الاستعلام عن فاتوره التليفون من قيمه السداد 3 من يوم 15  ابريل القادم وذلك عبر الموقع الرسمي على الانترنت لشركه المصريه للاتصالات من هذا الرابط (اضغط هنا)، ويتم عن طريق ادخال رقم تليفون المشترك و كود المحافظه

طريقة دفع فاتورة التليفون الارضي
هناك العديد من الطرق يمكن من خلالها دفع فاتوره التليفون الارضي حيث يمكن دفع الفاتوره عن طريق خدمه فودافون وكاش عن طريق خدمه مصاري خدمه فوري ماكينات الصراف الالي خدمه به خدمه ممكن خدمه سداد خدمه امان مكاتب البريد

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر مارس 2021 وموعد السداد عبر الشركة المصرية للاتصالات billing.te.eg

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