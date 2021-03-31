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الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة وأمطار على هذه المناطق

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:32 ص
بوابة الفجر
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قالت هيئة الأرصاد الجوية إن طقس اليوم الأربعاء مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية، معتدلا على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقسا لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

نشاط رياح وأمطار

وأكدت الأرصاد الجوية أن هناك نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، وفرص أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة مساء على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

حالة الطقس ليلا

أعلنت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس ليلا يشهد برودة، ويسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة.

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