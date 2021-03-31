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تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:37 ص
بوابة الفجر
محمد كشك
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صرح الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بأنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية لقرية بطرس مركز شربين

وأشار الي أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1193 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة)، وقد كان البيان الختامي للقافله باطنة 349
أطفال 348، عظام 178، جلدية 114، أسنان 67، جراحة 64، نسا وتنظيم أسرة 73

وأوضح أنه تم توفير 142 صنف علاج للحالات، كما تم إجراء عدد 300 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 161 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 114مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 5 حالات للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم، وتم عمل 6 قرارات نفقه الدوله.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى.
استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه والعطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة، بناء على تعليمات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والدكتور ايمن مختار محافظ بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)
تفاصيل قافلة طبية مجانية بقري شربين في الدقهلية (صور)

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