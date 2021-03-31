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تردد قناة سي بي سي دراما CBC على النايل سات لمشاهدة جميع مسلسلات رمضان 2021

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:34 ص
سي بي سي دراما
سي بي سي دراما
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تردد قناة سي بي سي دراما CBC على النايل سات لمشاهدة جميع مسلسلات رمضان 2021

قناة سي بي سي دراما CBC اقترب رمضان، وبدأت عملية البحث عن تردد قناة CBC دراما يزداد على محرك البحث وذلك لأن من المعروف أن هذة القناة من أبرز القنوات العارضة لمسلسلات رمضان والتي يحرص عشاق الدراما على متابعة سي بي سي داما لأنها تقوم  بعرض باقة مميزة من المسلسلات الحصرية عبر شاشتها، وهذا ما جعلها تحصد نسبة مشاهدة كبيرة على الساحة الفضائية عن باقي القنوات المماثلة.

تردد قناة سي بي سي دراما CBC 
تقدم قناة سي بي سي دراما مجموعة من الأعمال الفنية الدراميه عبر شاشتها تلاضي جميع الأزواق مجانا بدون اشتراك أو توقف على مدار الأربع وعشرون ساعة بصوت وصورة فائقة الجودة، حتى يستمتع المشاهد وهو جالس أمام شاشتها، وحرصا مننا على متابعينا سوف نعرض لكم التردد الخاص بالقناة حتى تتمكنوا من ضبطه على أجهزتكم.

تردد قناة سي بي سي دراما CBC على القمر الصناعي
على الباحثين عن تردد قناة CBC يرجى التوجه لجهازك “الرسيفير” وضبطة على التردد الأتي حتى تتمكنوا من الإستمتاع بكل ما يعرض عليها فهو كا الأتي:-

- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد : 11785.
- الاستقطاب : أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معادل الخطأ : 5/6.

تردد قناة سي بي سي دراما CBC على النايل سات لمشاهدة جميع مسلسلات رمضان 2021

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