صلاح: سيكون رائعاً تخطي ريال مدريد

تحدث النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.





وخلال حوار محمد صلاح مع صحيفة "ماركا" الإسبانية قال: "أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور".





وأضاف: "لم أهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم يشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".





وتابع: "لا أنشغل بالمباراة النهائية في كييف عام 2018، كل ما أفكر به هو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث خلال مواجهة الفريقين العام الجاري لن يغير مما حدث في كييف".