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صلاح: سيكون رائعاً تخطي ريال مدريد

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:38 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تحدث النجم المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي عن مواجهة ريال مدريد، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخلال حوار محمد صلاح مع صحيفة "ماركا" الإسبانية قال: "أول ما فكرت به بعد الوقوع ضد ريال مدريد في القرعة، هو كم سيكون رائعا تخطي هذا الدور".

وأضاف: "لم أهتم بتفضيل مواجهة فريق عن آخر، نحن في ربع النهائي وكل الفرق على أعلى مستوى، ولم يشغلني مواجهة الريال في هذا الدور أو مرحلة لاحقة".

وتابع: "لا أنشغل بالمباراة النهائية في كييف عام 2018، كل ما أفكر به هو الفوز والتأهل لنصف النهائي، ما سيحدث خلال مواجهة الفريقين العام الجاري لن يغير مما حدث في كييف".

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