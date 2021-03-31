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ميدفيديف يتأهل إلى ربع نهائي ميامي ويواجه باوتيستا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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بلغ الروسي دانييل ميدفيديف، المرشح الأول للقب، الدور ربع النهائي لبطولة ميامي لتنس الأساتذة، بعد تغلبه على الأمريكي فرانسيس تيافوي 6-4 و6-3.


ولم يمنح ميدفيديف، المصنف الثاني عالمياً، أي حظوظ لمنافسه في المباراة، صاحب الأرض تيافوي، المصنف 53 عالمياً، ليتفوق عليه بسهولة بمجموعتين دون رد.


واعتمد اللاعب الروسي في جزء كبير من تفوقه على إرساله القوي، حيث سدد 11 إرسالاً ساحقاً، في المقابل فشل تيافوي في تسديد أي إرسال ساحق خلال المباراة.


وسيواجه ميدفيديف في الدور ربع النهائي الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت، الذي تغلب في ثمن النهائي على الأمريكي الآخر جون إيسنر 6-3 و4-6 و7-6.

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