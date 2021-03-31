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سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-3-2021
الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:39 ص
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حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار مقابل الجنية في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 31 مارس 2021.
سعر الدولار اليوم الأربعاء 31-3-2021
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
15.66 جنيه للشراء.
15.76 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولى
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلى الكويتى- مصر
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك عودة
15.69 جنيه للشراء.
15.79 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصرى لتنمية الصادرات
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
15.68 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في كريدى أجريكول
15.68 جنيه للشراء.
15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر إيران
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوم
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك HSBC
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
15.67 جنيه للشراء.
15.77 جنيه للبيع.
سعر الدولار في المصرف العربى الدولى
15.65 جنيه للشراء.
15.75 جنيه للبيع.
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