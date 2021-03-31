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شاهد جنوح سفينة شحن في نهر "آرون" في بريطانيا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:47 ص
جنوح سفينة
جنوح سفينة
وكالات
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بجنوح سفينة شحن بطول 260 قدما عبرت نهر "آرون" في غرب ساسكس ببريطانيا.

 

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، إن السفينة "إليز"، رست في وضع مائل في ميناء "ليتلهامبتون" على نهر "آرون"، بعد أن انحرفت عن خطوط الإرساء في الساعات الأولى من صباح أمس.

 

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن السفينة التي ترفع علم "أنتيغوا وبربودا" أبحرت إلى الميناء من "أنتويرب" في بلجيكا لتفريغ حمولتها في الساعة الـ01:15 صباح أمس (بالتوقيت المحلي)، وعلقت في حوالي الساعة الـ03:30 من صباح أمس (بالتوقيت المحلي).

 

وبحسب الصحيفة البريطانية، جرفت السفينة مسافة 100 قدم قبل أن تتعثر في مجرى النهر الموحل، حيث سدت السفينة معظم الممر المائي.

 

وكشف المتحدث باسم الميناء، أن "السفن بقيت قادرة على المرور عبر فجوة ضيقة بالضفة الغربية، وإنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو تلوث".

 

ولفت المتحدث باسم الميناء، إلى أن السفينة سوف تطفو مرة أخرى مع ارتفاع المد والهدف هو إعادتها بعد ذلك إلى رصيف بديل عند ارتفاع المياه"، مشيرا إلى أن "النهر لا يزال مفتوحا حاليا لملاحة جميع المركبات نظرا لوجود مساحة كافية للتنقل بين السفينة والضفة الغربية".

 

وأفادت سلطات الميناء، بأن السفينة أعادت تعويم نفسها عند ارتفاع المد في حوالي الساعة الـ01:15 من مساء أمس، دون الحاجة إلى تدخل جاد.

شاهد جنوح سفينة شحن في نهر "آرون" في بريطانيا
شاهد جنوح سفينة شحن في نهر "آرون" في بريطانيا
شاهد جنوح سفينة شحن في نهر "آرون" في بريطانيا
شاهد جنوح سفينة شحن في نهر "آرون" في بريطانيا

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نهر أرون سفينة شحن جنوح سفينة شحن بريطانيا

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