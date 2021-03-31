أحمد سعد يغنى تتر مسلسل "ضل راجل" لـ ياسر جلال

انتهى الفنان أحمد سعد من تسجيله لأغنية تتر مسلسل "ضل راجل" للفنان ياسر جلال، المقرر عرضه فى الماراثون المقبل عبر قناة "الحياة".



مسلسل "ضل راجل" من تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أحمد صالح، بطولة ياسر جلال، نور، محمود عبدالمغني، نيرمين الفقي، رنا رئيس، أميرة العايدى، أحمد حلاوة، إنعام سالوسة، أحمد منير، عصام السقا، محمد يسرى، رباب ممتاز، لمي كتكت.



وفي سياق آخر، طرح أحمد سعد، طرح مؤخرًا أغنية "بناقص"، وهي من كلمات هشام صادق، ألحان أحمد صادق، توزيع أشرف البرنس.