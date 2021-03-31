Advertisements

تعرف على المسلسلات المقرر عرضها في رمضان والقنوات الناقلة

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:44 ص
بوابة الفجر
Advertisements
يبحث الكثير من محبي الدراما التليفزونية عبر مواقع الإنترنت المختلفة عن أسماء المسلسلات المقرر عرضها في رمضان 2021 وعن قنوات العرض وهذا تمهيدا لانطلاق الموسم الدرامي بباقة من ألمع النجوم.

وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية نقدم لمتابعيها الكرام، أسماء عدد كبير من المسلسلات المقرر عرضها في السباق الرمضاني هذا لعام والتي تجمع بين عدد كبير من كبار النجوم، ومنهم ما يلي:

المسلسلات المقرر عرضها في رمضان

- مسلسل النمر من بطولة محمد إمام ونرمين الفقي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد
- مسلسل ضل راجل من بطولة ياسر جلال ونرمين الفقي ونور وإنعام سالوسة
- مسلسل عالم موازي من بطولة دنيا سمير غانم وعمرو وهبة وشيماء سيف ودلال عبد العزيز
- مسلسل أحسن أب بطولة علي ربيع وأحمد فتحي وسامي مغاوري وهاجر أحمد
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل ورانيا يوسف
- مسلسل القاهرة كابول أيضا يقترب بشدة من العرض على الحياة بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي
- مسلسل هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري وهشام سليم
- مسلسل موسى بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب وسيد رجب
- مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح
- مسلسل الملك بطولة عمرو يوسف وصبا مبارك
- مسلسل وكل ما نفترق بطولة ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل وآيتن عامر
- مسلسل الاختيار ٢ بطلوة كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وإياد نصار
- مسلسل نسل الأغراب بطولة أحمد السقا وأمير كرارة ومي عمر
- مسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني وأنوشكا وإسلام إبراهيم
- مسلسل كوفيد ٢٥ بطولة يوسف الشريف وآيتن عامر
- مسلسل بين السما والأرض بطولة هاني سلامة ويسرا اللوزي ودرة
- مسلسل حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة
- مسلسل اللي مالوش كبير بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي
- مسلسل ضد الكسر بطولة نيللي كريم ومحمد فراج ولقاء الخميسي
- مسلسل القاهرة كابول بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي وحنان مطاوع

القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان هذا العام

يتم عرض مسلسلات رمضان هذا العام عبر قناة CBC، وقناة الحياة، حيث تتواجد شبكة تلفزيون الحياة على رأس بحث أسماء مسلسلات رمضان 2021 وتعد من القنوات ذات المشاهدة العالية في رمضان، وقناة dmc، و قناة ON.

أخبار تهمك

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 12 ساعة

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان