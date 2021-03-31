مصرع طفلين في حريق شب داخل منزل بالشرقية







اندلع حريق شب داخل منزل بمركز ههيا في محافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، ما أسفر عن وفاة طفلين.



وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير امن الشرقية إخطارا يفيد تلقى مركز شرطة ههيا بلاغا بنشوب حريق داخل منزل ووجود ضحايا.



علي الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق في منزل مشيد من الطوب الأبيض ومعروش بالأخشاب والسدة.



وأسفر الحريق عن وفاة طفلتين عمرهما 13 '14و عاما اختناقا إثر استنشاقهما دخان الحريق خاصة المنبعث من إخشاب السقف. وتم إخراج اثنين آخرين بواسطة رجال الحماية المدنية.



وتمكنت القوات من السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للمناطق المجاورة. وتم نقل الطفلتين إلى مستشفى ههيا المركزي والتحفظ عليهما في مشرحة المستشفى.