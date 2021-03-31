أبو يحيي حفلاً غنائيًا بالإمارات في هذا الموعد

يستعد المطرب أبو، لإحياء حفلاً غنائيًا كبيرًا، وذلك يوم الأربعاء المُقبل في دولة الإمارات، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل مجموعه من أغانيه المتميزة والمفضلة لدى جمهوره، منها أغنية "3دقات" التي قدمها مع الفنانة يسرا والتي حققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها .



وفي سياق آخر، طرح أبو مؤخرًا أغنية "1000 احتمال" عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان أبو، توزيع موسيقى بيشوى جورج، والكليب من إخراج محمد عطوة.



وجاءت كلمات الأغنية كالآتي:"وأنا كل ماقوله يا قلبى خلاص سيبها وامشي يرجع يتغير يتحير يبدل حالي مانا مشى.. مش عارف ليه تنساها.. طب ما خلاص تستناها.. مش دى اللى اتمنيتها كتير".