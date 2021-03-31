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"جروب الماميز" يكشف عن جزء حصري من مسلسل "حلم الفضاء" قبل عرضه في رمضان
الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:08 ص
الفجر الفني
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عرض جروب الماميز الذي تقدمه زهرة رامي، على قناة مدرستنا جزء حصري من مسلسل "حلم الفضاء" أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولجيا الفضاء ويشارك به عدد من النجوم سوسن بدر، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان.
ومن جانبها قالت إيمان الإمام مدير مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، في تصريحاتها للبرنامج أن المسلسل يقدم معلومات تخص الفضاء بشكل بسيط ومبسط لجميع الأطفال وبعد اقتراح الفكرة تم على الفور بدء التنفيذ.
وتابعت فكرة المسلسل قائمة على أن وكالة الفضاء المصرية تعلن عن مسابق لاختيار رواد فضاء من الأطفال سيقومون برحلة لاستكشاف المريخ، لذلك، كان السيناريو خفيف و يشمل مجموعة من الأفكار والمعلومات البسيطة للأطفال.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
بث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.
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