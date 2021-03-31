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"جروب الماميز" يكشف عن جزء حصري من مسلسل "حلم الفضاء" قبل عرضه في رمضان

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:08 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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عرض جروب الماميز الذي تقدمه زهرة رامي، على قناة مدرستنا جزء حصري من مسلسل "حلم الفضاء" أول مسلسل في الوطن العربي يهتم بنشر ثقافة علوم وتكنولجيا الفضاء ويشارك به عدد من النجوم سوسن بدر، ومن المقرر عرضه خلال شهر رمضان.

ومن جانبها قالت إيمان الإمام مدير مركز دعم الابتكار والتكنولوجيا بوكالة الفضاء المصرية، في تصريحاتها للبرنامج أن المسلسل يقدم معلومات تخص الفضاء بشكل بسيط ومبسط لجميع الأطفال وبعد اقتراح الفكرة تم على الفور بدء التنفيذ.

وتابعت فكرة المسلسل قائمة على أن وكالة الفضاء المصرية تعلن عن مسابق لاختيار رواد فضاء من الأطفال سيقومون برحلة لاستكشاف المريخ، لذلك، كان السيناريو خفيف و يشمل مجموعة من الأفكار والمعلومات البسيطة للأطفال.
يعتبر «جروب الماميز» هو أول برنامج متخصص في شؤون وأخبار العملية التعليمية، وسيتم من خلاله نشر ومناقشة كل ما هو جديد من أخبار وقرارات تخص الامتحانات وسير العملية التعليمة.
بث البرنامج من السبت إلى الأربعاء على قناة مدرستنا 1 التعليمية في تمام الثامنة مساء، البرنامج من تقديم الإعلامية زهرة رامي.

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