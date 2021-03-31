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بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:12 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشفت المدونة السياحية بسنت نور الدين أن سر غرابة لكنتها بسبب تأثرها بتجويد القرآن الكريم وأكدت أنها مصرية ومن المنوفية ولا تحمل أي جنسية أخرى.

وقالت بسنت مازحة خلال استضافتها ببرنامج «فوتو شوت» على منصة «إكس تايم» مع الإعلامي أحمد عز الدين: «أنا مش بس مصرية أنا من المنوفية كمان وأنا لكنتي عبارة عن خليط من نغمة الصوت وحروف معينة بنطقها بشكل صحيح عشان تأثري بتجويد القرٱن الكريم وعبرت خلال الحلقة عن حبها لمدينة أسوان رغم زيارتها لمعظم دول العالم.

وعن سؤالها إن كان حجابها عائقًا في مشوارها العملي قالت: عمري ما حطيت ف دماغي أن الحجاب عائق في أي حاجة ولو في نماذج قليلة محبتش تتعاون معايا بسبب الحجاب بتبقى المشكلة في عقليتهم مش في الحجاب.

وجمعت الحلقة بين المطربة هلا رشدي والمدونة السياحية بسنت نور الدين.

وتعتمد فكرة البرنامج الرئيسية على عمل جلسة تصوير للضيف وتلتقطها المصورة ولاء غنيم مع طرح عدة أسئلة ليتعرف الجمهور بآخر أخبار الضيف.
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز
بسنت نور الدين تكشف سر لكنتها غير المصرية لأحمد عز

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