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إيطاليا تلقي القبض على مسؤول روسي وقبطان إيطالي في قضية تجسس

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:21 ص
بوابة الفجر
منار طارق
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قالت شرطة كارابينييري الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على مسؤول بالجيش الروسي وقبطان في البحرية الإيطالية للاشتباه في قيامهما بالتجسس.

وقالت الشرطة في بيان "تدخلت كارابينييري خلال اجتماع سري بين الاثنين، وتم القبض عليهما مباشرة بعد نقل الضابط الإيطالي لوثيقة مقابل مبلغ من المال". ولم يصدر أي بيان من الجانب الروسي حول اعتقال المسئول الروسي.

وهذه ليست المرة الاولي لتورط روسيا في قضايا تجسس. ففي عام 2018، اتهمت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، روسيا بمحاولة اعتراض الاتصالات العسكرية من قمر صناعي فرنسي إيطالي، ووصفتها بأنها "عملية تجسس". وقالت إن القمر الصناعي اقترب إلى درجة انهم اعتقدوا بـ"أنه كان يحاول اعتراض اتصالاتنا".

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روسيا تجسس ايطاليا

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