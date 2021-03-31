Advertisements

بورسعيد: خطة لربط السكة الحديد بالموانئ لمواكبة التطور العالمي (فيديو)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال لواء بحري أحمد محمد الصادق، رئيس موانئ بورسعيد الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطتنا جرعات من الأمل والثقة تدعو للزهو والفخر لكل مصري، منوهًا بأن الرئيس تحدث عن التطورات الكبيرة التي تحدث في الموانئ والتي سيتم الإعلان عنها وافتتاحها قريبًا.

وأضاف "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ميناء جرجوب بمدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بالكيلو 70 بطريق السلوم هو ميناء مدني به قاعدة بحرية، وهذا المشروع استغرق عامين ونصف أو 3 أعوام وتم تنفيذه في صمت، وسيتم افتتاحه قريبًا، منوهًا بأننا بحاجة للحفاظ على ثرواتنا وكنوزنا من الغاز والبترول، هذا إلى جانب تطوير ميناء الإسكندرية، وحدوث توسع في القاعدة البحرية بالإسكندرية، مع إنشاء القاعدة البحرية شرق بورسعيد وجزء منها خاص بالقطاع المدني جاري العمل فيه حاليًا، وهي نقطة مضيئة في تطوير الموانئ، مع تطوير ميناء العريش، مع بدء تنفيذ ميناء أبو قير.

وتابع، أن هناك خطة لربط السكة الحديد بالموانئ لمسايرة التطور العالمي، لافتًا إلى أن مصر تعمل على ربط البحر الأحمر بالمتوسط بشبكة من الموانئ، معقبًا: "إحنا بنسابق الزمن، ولا بد من شبكة قطارات سريعة لربط هذه الموانئ ببعضها"، منوهًا بأننا أهملنا نقل البضائع بالسكة الحديد لفترة طويلة، والدولة مهتمة بربط الموانئ بالسكة الحديد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

موانئ بورسعيد السكة الحديد أخبار مصر

أخبار تهمك

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 10 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ ساعتين و 31 دقيقة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

السكة الحديد: بدء تسيير رحلات لنقل البضائع من ميناء الدخيلة إلى السد العالي

"السكة الحديد": بدء رحلات نقل البضائع من ميناء العين السخنة إلى الروبيكي

جاء بالقطار.. التفاصيل الكاملة لزيارة "كامل الوزير" إلى الإسكندرية (صور)

انطلاق الخطة اللوجستية الشاملة لـ"النقل" خلال منتدى الأعمال العربي الألماني

'التنمية المستدامة تحديات وحلول'.. أبرز محطات مؤتمر الأردن (صور)

"النقل" تعلن تفاصيل توقيع مذكرتي تفاهم برية وبحرية مع إيطاليا

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان