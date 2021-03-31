بورسعيد: خطة لربط السكة الحديد بالموانئ لمواكبة التطور العالمي (فيديو)

قال لواء بحري أحمد محمد الصادق، رئيس موانئ بورسعيد الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطتنا جرعات من الأمل والثقة تدعو للزهو والفخر لكل مصري، منوهًا بأن الرئيس تحدث عن التطورات الكبيرة التي تحدث في الموانئ والتي سيتم الإعلان عنها وافتتاحها قريبًا.



وأضاف "الصادق"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أن ميناء جرجوب بمدينة النجيلة غرب مدينة مرسى مطروح بالكيلو 70 بطريق السلوم هو ميناء مدني به قاعدة بحرية، وهذا المشروع استغرق عامين ونصف أو 3 أعوام وتم تنفيذه في صمت، وسيتم افتتاحه قريبًا، منوهًا بأننا بحاجة للحفاظ على ثرواتنا وكنوزنا من الغاز والبترول، هذا إلى جانب تطوير ميناء الإسكندرية، وحدوث توسع في القاعدة البحرية بالإسكندرية، مع إنشاء القاعدة البحرية شرق بورسعيد وجزء منها خاص بالقطاع المدني جاري العمل فيه حاليًا، وهي نقطة مضيئة في تطوير الموانئ، مع تطوير ميناء العريش، مع بدء تنفيذ ميناء أبو قير.



وتابع، أن هناك خطة لربط السكة الحديد بالموانئ لمسايرة التطور العالمي، لافتًا إلى أن مصر تعمل على ربط البحر الأحمر بالمتوسط بشبكة من الموانئ، معقبًا: "إحنا بنسابق الزمن، ولا بد من شبكة قطارات سريعة لربط هذه الموانئ ببعضها"، منوهًا بأننا أهملنا نقل البضائع بالسكة الحديد لفترة طويلة، والدولة مهتمة بربط الموانئ بالسكة الحديد.

