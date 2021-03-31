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روسيا تعلن تسجيل أول لقاح في العالم للحيوانات ضد كورونا

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:03 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت روسيا، اليوم الأربعاء، أول لقاح في العالم للحيوانات ضد فيروس كورونا المستجد، وفقًا لقنسطنطين سافينكوف نائب رئيس الهيئة الفيدرالية للرقابة البيطرية والنباتية (روس سيلخوزنادزور).  

 

وفي مؤتمر صحفي، قال قنسطنطين سافينكوف، إنه تم تصميم اللقاح، في "المركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات"، التابع للهيئة، وتم تسجيله تحت اسم "كارنيفاك –كوف".

 

وأضاف قنسطنطين سافينكوف: "بدأت الاختبارات السريرية لهذا اللقاح في أكتوبر من العام الماضي، وشاركت فيها الكلاب والقطط، والثعالب البيضاء القطبية، والمنك والثعالب العادية، وحيوانات أخرى. وتسمح لنا نتائج البحث بالاستنتاج بأن اللقاح آمن ويتمتع بفعالية مناعية عالية، لأنه تم لدى كل الحيوانات المشاركة في الدراسة ظهور أجسام مضادة لفيروس كورونا".

 

وأشار قنسطنطين سافينكوف، إلى أن العلماء الروس، يواصلون حاليا، دراسة المدة التي يتم فيها تشكيل المناعة بعد التطعيم باللقاح. ووفقا لسافينكوف، يبلغ هذا المؤشر اليوم، ستة أشهر على الأقل.

 

وتابع أنه يمكن في أبريل إطلاق الإنتاج التجاري لهذا اللقاح على أساس أكبر منصة في البلاد لإنتاج الأدوية للحيوانات، التابعة للمركز الفيدرالي لحماية صحة الحيوانات".

 

وأكد الخبير أن هذا اللقاح يتمتع بأهمية خاصة، لأن بعض الحيوانات، وفقا لمنظمة العالمية لصحة الحيوان، عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وقد تم تسجيل عدة حالات من هذا النوع في العديد من البلدان، بحسب ما ذكر موقع قناة روسيا اليوم.

 

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