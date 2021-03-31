تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء وعادت المؤشرات للخسائر بضغط من مبيعات الأجانب والعرب علي جميع الأسهم .





مؤشرات البورصة المصرية



