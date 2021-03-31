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تراجع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:20 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء وعادت المؤشرات للخسائر بضغط من مبيعات الأجانب والعرب علي جميع الأسهم .

مؤشرات البورصة المصرية

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجي إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 10660 نقطة، كما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 1967.1 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 2913.9 نقطة.

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