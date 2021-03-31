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خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:28 ص
بوابة الفجر
محمد طه
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تمكنت حملة من مديرية التموين وأطباء مديرية الطب البيطري بمدينة الغردقة، من ضبط كميات من الكابوريا والأسماك ليس لها بيانات وغير معلومة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط ضبط 50 كيلوجرام كابوريا وكيلوجرام سمك فيليه ليس لها بيانات وغير معلومة المصدر، و18 كيلوجرام لحوم قطع مجمدة مجهولة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك وكيلو ونصف دهون ومخلفات غير معلومة المصدر مع تغيير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.


ومن جانبه أكد الدكتور فتحى سلمى صهبى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، إن جميع المضبوطات، متغيرة الخواص وغير معلومة المصدر، موضحًا أن هناك لجان بصفة مستمرة في الأسواق لضبط كل من تسول له نفسه المساس والتلاعب في الأمن الغذائى للمواطن.


تم تحرير المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كذلك تم عمل تقرير فني بيطري.
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)
خسارتك يا كابوريا.. ضبط كميات من الأسماك واللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى (صور)

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