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أداء مستقر للأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:40 ص
بوابة الفجر
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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء، ليجري تداولها عند ما يقل بقليل عن أعلى مستوياتها على الإطلاق، بينما ظل المستثمرون يتوخون الحذر بعد أداء باهت لسهم شركة ديليفرو لتوصيل الطعام في بورصة لندن في أول جلسة له وسلسلة من نتائج أعمال الشركات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، ويمضي على مسار اختتام مارس بزيادة 6.5 بالمئة والربع الأول بربح 8.1 بالمئة.

وفتحت أسهم ديليفرو عند ما يقل عن سعر طرحها العام الأولي، ونزلت ما يصل إلى 30 بالمئة لتسجل 275 بنسا. وقامت الشركة بتسعير طرحها العام الأولي عند 390 بنسا للسهم، مما يُقيم الشركة عند 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار).

وتراجعت أسهم الشركات المناظرة في القارة، إذ نزل سهم جست إيت تيك أواي 2.7 بالمئة وتراجع سهم ديليفري هيرو 1.9 بالمئة.

وتراجع سهم إتش أند إم 1.2 بالمئة بعد أن أعلنت شركة البيع بالتجزئة السويدية عن تكبد خسارة فصلية وقالت إنها لن توزع أرباحا في اجتماعها العام السنوي.

وواصل كريدي سويس تكبد خسائر لليوم الثالث بفعل مخاوف من أن خسائره ترتبط بانهيار صندوق أركيجوس كابيتال الذي تعثر في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

 

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