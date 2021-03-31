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"الإحصاء": ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 21.44 %

الأربعاء 31/مارس/2021 - 09:49 ص
بوابة الفجر
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أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يناير 2021، وبالتالى تأثر الانتاج بالعرض والطلب بالأسواق. 
 
وعرض جهاز الإحصاء الرقم القياسى لصناعة المنتجات الغذائية بلـغ 145.20 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 119.57 بارتفــاع قدره 21.44 % وذلك بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان، كما بلغ الرقم القياسى لصناعة الحاسبات والمنتجات الالكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 85.00 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 72.53 بارتفاع قدره 17.19٪ وذلك لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.
 
وفى المقابل فقد بلغ الرقم القياسى لصناعة الورق 54.89 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020، حيث بلغ 58.80 بانخفاض قدره 6.65٪ وذلك بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة، أما صناعة الأجهزة الكهربائية فقد بلغ الرقم القياسى له نحو 96.57 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 106.19 بنسبة انخفاض قدرها 9.06% وذلك يرجع إلى حالة السوق.
 
وسجل الرقم القياسى للصناعـات التحويلية والاستخراجية "بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية" 99.59 خلال شهر يناير2021 "أولى" مقابل 100.32 خلال شهر ديسمبر2020 "نهائى" بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.


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