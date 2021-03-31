انخفاض عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال بنسبة 3.9%

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020" ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020، مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.





وبلغ عدد العاملين الذكور 659.7 ألف فرد عام 2020، مقـابل 686.4 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، وبلغ عدد العاملات الإناث 100.9 ألف فرد عام 2020، مقابل 104.8 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.





وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها 28.1% يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2% من إجمالى العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام.





وبالنسبة لتوزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 312 ألف عامل بنسبة 41 % من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 71 ألف ثم القليوبية حوالي 36 ألف ثم الغربية حوالي 34 ألف وأخيرا محافظة الجيزة حوالي 31 الف عامل .





وسجلت الوظائف التنفيذية أعلي معدل بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين.











