Advertisements

انخفاض عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال بنسبة 3.9%

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء "النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام عام 2020" ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالى عدد العاملين المدنيين بالقطاع العام/ الأعمال العام 760.7 ألف فرد في عام 2020، مقابل 791.2 ألف فرد فى عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.

وبلغ عدد العاملين  الذكور 659.7 ألف فرد عام 2020، مقـابل 686.4 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%، وبلغ عدد العاملات الإناث 100.9 ألف فرد عام 2020، مقابل  104.8 ألف فرد عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 3.7%.

وسجل قطاع الإسكان والتعمير أعلى عدد للمشتغلين، حيث بلغ 213.6 ألف فرد بنسبة قدرها 28.1%  يليه الصناعة والبترول والثروة المعدنية بنسبة 23%، ثم قطاع الكهرباء بنسبة 16.2% من إجمالى العاملين بالقطاع العام/ الأعمال العام.

وبالنسبة لتوزيع أعداد العاملين طبقا لأكبر 5 محافظات سجلت محافظة القاهرة أعلي عدد عاملين بالقطاع العام، حيث سجلت حوالي 312 ألف عامل بنسبة 41 % من إجمالي العاملين، يليها محافظة الإسكندرية حوالي 71 ألف ثم القليوبية حوالي 36 ألف ثم الغربية حوالي 34 ألف وأخيرا محافظة الجيزة حوالي 31 الف عامل . 

وسجلت الوظائف التنفيذية أعلي معدل بنسبة 30.9% من إجمالي عدد العاملين، في حين سجلت وظائف الإدارة العليا أقل معدل بنسبة 1.7% من اجمالي عدد العاملين.



أخبار تهمك

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ ساعتين و 34 دقيقة

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 41 دقيقة

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 10 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد حول طقس الأربعاء

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان