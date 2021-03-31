ارتفاع أرباح بي إنفستمنتس بنسبة 66% خلال عام 2020

أعلنت شركة بي إنفستمنتس القابضة عن القوائم المالية المجمعة خلال عام 2020، حيث أسفرت النتائج عن ارتفاع أرباحها بنسبة 66.2 % على أساس سنوي.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ، أنها حققت أرباحاً بلغت 287.9 مليون جنيه في العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 173.23 مليون جنيه في 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.





وتراجعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي إلى 370.26 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 230.6 مليون جنيه في العام السابق له.





وعلى مستوى الأعمال المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال العام الماضي إلى 222.66 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 68.49 مليون جنيه في العام السابق له.





وحققت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، رباحاً بلغت 153.55 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر، مقابل أرباح بلغت 142.74 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.



