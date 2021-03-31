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موعد مباراة منتخب إنجلترا أمام بولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يلاقي منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، نظيره منتخب بولندا، في إطار مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.


موعد مباراة إنجلترا وبولندا في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا
ومن المقرر أن تقام المباراة التي تجمع بين منتخبي إنجلترا وبولندا، مساء اليوم الأربعاء الموافق الحادي والثلاثين من شهر مارس الجاري.


وتبدأ أحداث المباراة عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت أبوظبي.


ويحتل منتخب إنجلترا المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما يتواجد منتخب بولندا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.


القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وبولندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم، بتعليق حفيظ دراجي.

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