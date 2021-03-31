الأرصاد: فرص لتساقط أمطار بهذه المناطق (فيديو)

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس مائلا للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ومائلا للبرودة على السواحل الشمالية مع رياح معتدلة ومعتدلا على جنوب سيناء، أما في شمال الصعيد سيكون الطقس لطيفا معتدلا على جنوب الصعيد، مع نشاط للرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.



وأوضحت الهيئة، أن هناك فرص لتساقط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات، مع إمكانية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشرقية والوجه البحري وفرص أمطار خفيفة في القاهرة الكبرى، وستكون درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 19 والصغرى 11.

الإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13.

مرسى مطروح العظمى 17 والصغرى 13.

سيوة العظمى 20 والصغرى 8.

بورسعيد العظمى 19 والصغرى 14.

دمياط العظمى 19 والصغرى 14.

الإسماعيلية العظمى 21 والصغرى 11.

السويس العظمى 21 والصغرى 11.

العريش العظمى 20 والصغرى 13.

طابا العظمى 21 والصغرى 14.

سانت كاترين العظمى 16 والصغرى 4.

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 17.

الغردقة العظمى 24 والصغرى 14.

الفيوم العظمى 22 والصغرى 11.

بني سويف العظمى 22 والصغرى 10.

المنيا العظمى 22 والصغرى 9.

أسيوط العظمى 23 والصغرى 9.

سوهاج العظمى 24 والصغرى 11.

قنا العظمى 24 والصغرى 12.

