ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تقارير رفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.









وأشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن إبلاغ ساسي مسؤولي القلعة البيضاء رفضه تجديد عقده إلا بشروط مالية كبيرة جدا.









وعلق فرجاني ساسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن ما نشر عار من الصحة، مشددا على الصراحة والوضوح في تعامله مع النادي.









وتابع: "سبق وقال اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي عبر إحدى القنوات الفضائية جديتي في تجديد عقدي مع الزمالك".









وأختتم: "بن أظهر كثيرا ولكني سأقوم بالرد على كافة الشائعات في الوقت المناسب".