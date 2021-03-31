Advertisements

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

الأربعاء 31/مارس/2021 - 10:35 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
كشف الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تقارير رفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.


وأشارت العديد من التقارير الإعلامية إلى أن إبلاغ ساسي مسؤولي القلعة البيضاء رفضه تجديد عقده إلا بشروط مالية كبيرة جدا.


وعلق فرجاني ساسي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد من خلالها أن ما نشر عار من الصحة، مشددا على الصراحة والوضوح في تعامله مع النادي.


وتابع: "سبق وقال اللواء عماد عبد العزيز رئيس النادي عبر إحدى القنوات الفضائية جديتي في تجديد عقدي مع الزمالك".


وأختتم: "بن أظهر كثيرا ولكني سأقوم بالرد على كافة الشائعات في الوقت المناسب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ى الزمالك الدولي التونسي فرجاني ساسي الدولي التونسي

أخبار تهمك

بسبب أزمة سد النهضة.. مملكة البحرين تتضامن مع مصر

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار بـ"قناة السويس": بدء تحقيقات عالمية اليوم بشأن السفينة الجانحة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب عن تصريحات السيسي: شعرت بالفخر مرتين في 48 ساعة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

منذ حوالي 3 ساعات

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

منذ حوالي 4 ساعات

ساسي يرد على أنباء رفضه تجديد عقده مع الزمالك

منذ نصف ساعة

الحكومة: رمضان بلا دورات رياضية وصلاة التراويح 30 دقيقة (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| شرط إقامة صلاة التراويح في رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دور القاطرة الهولندية في تعويم السفينة الجانحة

منذ يوم

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

منذ حوالي 12 ساعة

عفت نصار يفتح النار على رئيس الزمالك الحالي

منذ يوم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

متحدث الوزراء يكشف تفاصيل قرارات الحكومة الاحترازية خلال شهر رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

أمطار على هذه المناطق.. تحذيرات من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

فرجاني ساسي يرفض تجديد عقده مع الزمالك

فرجاني ساسي يصدم الزمالك

فرجاني ساسي يحسم مصيره مع الزمالك

الزمالك يرد على أنباء رحيل فرجاني إلى بيراميدز

الزمالك يقترب من تجديد عقد فرجاني ساسي

الزمالك يوافق على شرط فرجاني ساسي من أجل التجديد

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:08 ص

قرار صادم من أثيوبيا في أزمة سد النهضة.. وأستاذ موارد مائية يرد بقوة على أكاذيبهم

"الواقعة تكررت أكثر من مرة".. "الفجر" تحاور والدة الطفلة "اسيل" ضحية الاعتداء الجنسي على يد جارهم بكرداسة (فيديو وصور)

09:32 م

عاجل من السعودية لمصر بشأن أزمة سد النهضة

11:53 م

الصحة تكشف عن أعراض جديدة لكورونا.. تعرف عليها (انفوجراف)

10:59 م

توصيات مهمة من وزيرة الصحة بشأن شهر رمضان.. تعرف عليها (إنفوجراف)

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أنا والرئيس والـ 10 بطاطين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رفع الحد الأقصى لشقق الطبقة المتوسطة.. والسماح بملكية مشتركة للزوجين فى الشقة

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: خطة «برهامى» لتجنيد أعضاء الإخوان