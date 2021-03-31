زيادة الرحلات والكمامة إجبارية.. إجراءات المترو ضد كورونا خلال شهر رمضان

اتخذت شركة المترو، إجراءات صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهر رمضان، بزيادة عدد الرحلات اليومية، وتعقيم القطارات قبل وبعد ساعات التشغيل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن إجراءات المترو للحد من انتشار فيروس كورونا خلال شهر رمضان المعظم.



زيادة رحلات المترو

عدلت شركة مترو الأنفاق، مواعيد التشغيل خلال شهر رمضان المعظم، حيث أكد أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم شركة تشغيل مترو الأنفاق، أنه سيتم تسيير 1473 رحلة على الخطوط الثلاثة.



وقال عبد الهادي، إنه تم تعديل مواعيد التقاطر بمترو الأنفاق في شهر رمضان، بحيث تكون أول رحلة من محطة حلوان الساعة 5 فجرا، وآخر قطاري من محطتي حلوان وعدلي منصور الساعة 12:15 صباحا.



وأضاف عبد الهادي، أن آخر قطار من محطة المرج الجديده الساعة 12:30 صباحا ومن محطتي شبرا الخيمة والمنيب الساعة 12:35 صباحا، ومن محطة العتبة الساعة 12:55 صباحا.



أكمنة ثابتة ومتحركة

كما قررت التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة داخل محطات وعربات المترو خلال شهر رمضان.



ارتداء الكمامة

وجعلت شركة المترو، ارتداء الكمامات الطبية، إجباري على جميع الركاب، خلال شهر رمضان عند استقلال القطارات، ولا تهاون في تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة.



التعقيم

وضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها شركة المترو خلال شهر رمضان، تعقيم المحطات كل ساعتين، وتعقيم القطارات قبل وبعد ساعات التشغيل.



وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، أعلنت أنها تعمل على توفير جميع الإجراءات الاحترازية داخل الخطوط الثلاثة للمترو وذلك من أجل استقبال شهر رمضان الكريم.



وأوضحت شركة المترو، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الشركة تعمل على تأمين المحطات وذلك لزيادة عدد الركاب خلال شهر رمضان مما يتطلب تكثيف أعمال التعقيم والتطهير داخل المحطات لضمان سلامة وأمان الركاب.

